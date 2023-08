Bolgara prijeli, ko sta se pripeljala s kombijem, ki je imel oznake montažnega podjetja

Gorenjski policisti so že izsledili nekaj storilcev kaznivih dejanj na s poplavami prizadetih območjih. V sredo so tako škofjeloški policisti izsledili 32-letnega in 45-letnega državljana Bolgarije, ki sta se nahajala v novogradnji. Do objekta sta se pripeljala s kombijem, ki je imel oznake montažnega podjetja z oznakami znanih proizvajalcev oken in vrat.

Moška sta utemeljeno osumljena neupravičenega vstopa v tuje stanovanje, zato bodo zoper oba podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. Kršitev nedotakljivosti stanovanja se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

Do danes gorenjski policisti niso obravnavali poškodovanih oseb, prav tako v intervencijah ni bil poškodovan nihče od policistov.

V sredo popoldne so bili škofjeloški policisti obveščeni tudi o vsiljivem beračenju 25-letne državljanke Romunije. O istem dejanju iste osebe so bili obveščeni tudi kasneje. Zaradi nadaljevanja prekrška so policisti odredili pridržanje in zanjo vodijo prekrškovni postopek.