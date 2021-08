Bolgara in Italijana dobili s prebežniki

Voznikoma so odvzeli prostost. FOTO: Tadej Regent

Bilo je pred dnevi v jutranjih urah, ko so policisti na dolenjski avtocesti pred izvozom Malence po obvestilu občana zaznali kombinirano vozilo z bolgarskimi registrskimi oznakami, iz katerega so v gozd pobegnile osebe.V postopku je bilo ugotovljeno, da je bolgarski voznik v kombiju prevažal 10 tujcev – državljanov Bangladeša, Pakistana in Afganistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo, prijeli so jih v gozdu v bližini vozila. Državljanu Bolgarije so odvzeli prostost, postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.Istega dne zvečer pa so policisti v Kočevju ustavili kombinirano vozilo z italijanskimi registrskimi oznakami. V postopku je bilo ugotovljeno, da je italijanski voznik v vozilu prevažal šest državljanov Bangladeša, ki so nezakonito prestopili državno mejo. »Državljanu Italije je bila odvzeta prostost, postopki in aktivnosti policistov v povezavi s tujci pa še potekajo,« so dodali na policiji.