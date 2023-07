Ko ga je zabodel, je s kraja dejanja zbežal

Je poštenjak in boječka. Tako sebe opisuje 44-letni Sandi Vešligaj iz gorenjske prestolnice, ki je, kot je prepričano tožilstvo, 28. januarja le nekaj korakov stran od vrtca v Ulici Nikole Tesle na Planini v Kranju z devet centimetrov dolgim in 30 milimetrov širokim rezilom noža zabodel Elvisa Deljanina. In to zato, da bi mu vzel življenje. Na srečo so Deljanina kljub hudim poškodbam rešili, kar pomeni, da se mora Vešligaj zdaj na sodišču zagovarjati pred očitkom, da je tistega dne zagrešil poskus uboja.

Tu se je zgodil napad. FOTO: Aleksander Brudar

»Če ga ne bi takoj operirali, bi v eni uri umrl,« je sodni izvedenec medicinske stroke Anton Lah razložil kranjski okrožni sodnici Poloni Kukovec. Deljanin je bil namreč zaboden v predel trebuha in je pri tem utrpel poškodbo debelega črevesa, vranico, ledvico ter medrebrno aorto. Zaradi obsežnih krvavitev je bilo njegovo življenje ogroženo. »Tip me je zabodel. O, fak, zaštihal me je,« naj bi v tistih prvih trenutkih po napadu, ura je bila okoli pol osmih zvečer, govoril napadeni Kranjčan, ki pa so ga na sodišču tokrat zaman pričakovali.

Je pa za to svoje videnje dogodka podrobneje razložil obtoženi 44-letnik, ki je že na predobravnavnem naroku priznal, da ga je zabodel, a odločno zavrnil trditve tožilstva, da mu je hotel vzeti življenje. »Elvisa sem hotel prestrašiti. Z nožem sem hotel mahati,« je trenutke pred skoraj usodnim vbodom z nožem opisoval Vešligaj. Pred tem naj bi se namreč Deljanin brez vsakršnega povoda spravil nanj. Iz ust naj bi mu hotel iztrgati džojnt, mi prisolil dve krepki v glavo ter mu pri tem razbil očala. Nato pa ga prijel še za ramena, ga potisnil k tlom in še naprej tepel po glavi. V trenutku, ko je obtoženi hotel dati očala v žep, je začutil, da je v njem tudi nož. Vzel ga je, in kot rečeno, začel z njim mahati. »Držal sem nož, Elvis pa je planil name in se očitno nasadil na nož,« je razlagal in dodal, da takrat tega sploh ni vedel: »Ko se je odmaknil, pa je rekel: 'Ej, tega, ki me je zaklal.'«

Z nožem odpira steklenice

S kraja dejanja je zbežal in se kmalu zatem, ko se je zavedel, da mu je treba pomagati, vrnil. A so ga tam navzoči pregnali, češ, naj se pobere. Zato je šel domov in čakal na policijo v upanju, da ni bilo tako hudo in da policije ne bo. Ko pa so pozvonili na njegova vrata, se jim je predal. O tem, zakaj je imel takrat s seboj nož, je Vešligaj že v preiskavi govoril, da ga ima vedno s seboj. Tudi tistega dne, ko naj bi šel zgolj na sprehod.

Na sodišču pa je tokrat razložil, da ga je imel za gobarjenje in igro, pa tudi, da je z njim odpiral steklenice. Ter da je bil pred napadom kot običajno na dolgem sprehodu po polju, nato da je šel še na hamburger in dva deci vina, in ker je bil dobre volje, je šel še do bližnje trgovine, kjer pa je nato naletel na trojico znancev in Deljanina. Rekel jim je, da jih časti pivo, pri čemer se je odzval le Deljanin. Prinesel je pivo, Elvis je nato za nekaj minut odšel. »Vsi vedo, da je šel po drogo, ampak dokazov za to nimam. Njega se vsi bojijo,« je razlagal obtoženi, ki je obžaloval, da se je na koncu izteklo tako, kot se je: »Res mi je zelo hudo.« In sklenil: »Sem pošten človek, pomagam vsakomur. Nisem nasilen in nikoli nisem bil. So me pa drugi tepli. Veste, mene vsi poznajo kot boječko.«