Bojana pokosilo 2000 voltov

Bojan Oder z Raven na Koroškem je bil človek širokega in svobodnega duha. »Strastni motorist,« so nam zgolj nekaj dni pred njegovim 46. rojstnim dnem, praznovati bi ga moral namreč v nedeljo, s solzami v očeh pojasnjevali njegovi najbližji. Odeti v žalno črnino so se spominjali svojega Bojana, ki je z motorjem znamke KTM doživel toliko lepega. Njegov črno obarvani konjiček pa je ostal tako iznenada brez svojega strastnega jezdeca.Ki se je še vso sredo družil. In čeprav je bila polnoč že mimo, energije kar ni hotelo zmanjkati. Svojega prijatelja je Bojan povabil še v garažo. Kjer je imel nekaj, kar ima menda že vsak, ...