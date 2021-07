Zakonca se borita za premoženje, hčerka izgubila stanovanje

Prav gotovo bi bil vsak oče ponosen, če bi njegova hči imela kar dve diplomi, za diplomirano medicinsko sestro in profesorico angleščine, in bi žarel od ponosa, če bi bila leta 2013 izbrana za najsrčnejšo medicinsko sestro. Janez Orehek pravi, da gre za eno veliko sprenevedanje. FOTO: Družinski arhivOčitno pa ne tudi 76-letni Janez Orehek iz Domžal, ki je zoper svojo hčerko, zdaj 51-letno Aleksandro Reid, in nekdanjo ženo Božo Antoni samo od leta 1990 pa do marca 2017 vložil neverjetnih 124 premoženjskih tožb. »Sploh jih ne morem več šteti, a dejstvo je, da je po 30 letih zmagal in da n...