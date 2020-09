Bodo po tragediji le uredili nevarno cesto?

V petek zvečer se je 67-letni Roman Šavle iz Gradina peš vračal proti domu. Ura je bila skoraj pol devetih zvečer, sonce je že zašlo, ko je z ulice Sončna pot v naselju Prade pri Kopru prikorakal do križišča s Pobeško in slednjo prečkal približno pet metrov od označenega prehoda za pešce. Prehod je bil na njegovi desni strani, uspelo mu je prehoditi približno polovico ceste, a do Prad, kjer je živel z družino, ni prišel.Ob 20.25 je namreč 19-letni Izolan z osebnim vozilom znamke BMW, ob njem je sedela sovoznica, pripeljal iz smeri Bertokov proti Pobegom. Ko je pripeljal do križišča s Sončno potjo, je z njegove leve ...