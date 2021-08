Bodite previdni! Tatovi pod pretvezo spet hodijo po domovih

V torek dopoldan, okoli 10. ure, so v bližini Domžal so starejšima občanoma izpred hiše ukradli bančno kartico. Neznani storilec je na domu zamotil starejšega oškodovanca s pogovorom o izvedbi gradbenih del. Druga dva storilca sta med tem iz hiše odtujila bančno kartico in tako lastnika oškodovali za nekaj deset evrov. S kraja so se storilci odpeljali z avtom znamke Renault scenic, sive barve.



Ljubljanski policisti glede okoliščin obeh kaznivih dejanj nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

