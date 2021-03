Bo za Jana usoden esemes?

Ponovljeno sojenje Janu Korošcu, ki je obtožen povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti z dvema mrtvima udeležencema, se očitno še ne bo kmalu končalo. Za to je poskrbel zaplet z njegovim mobilnim telefonom. Zasegli so mu ga tako, da sta v pripor prikorakala dva policista in s seboj prinesla tudi izpolnjen obrazec. Tega je pravosodni policist izročil Korošcu, ki je dokument tudi podpisal in izročil telefon. Za obrambo je takšno postopanje zelo problematično, saj, kot je včeraj na sodišču pojasnil obtoženčev zagovornik Benjamin Peternelj, niti sam o zasegu telefona ni bil obveščen, prav tak...