Trojni morilec Drevenšek kot prvi obsojen na dosmrtno ječo (FOTO in VIDEO)

Grozljivo dejanje, ki ga je na lanski božič zagrešil Silvo Drevenšek, je danes dobilo sodni epilog. Sodni senat pod vodstvom sodnika Marjana Strelca je trojnega morilca, ki je v Gerečji vasi pri Ptuju pred očmi štiriletnega očmi sina z nožem pokončal nekdanjo partnerico Mojco Lešnik ter njena starša Jožico in Branimirja Lešnika, kot prvega v zgodovini Slovenije obsodil na dosmrtni zapor.

Slovenska sodišča od uvedbe leta 2008 te kazni še niso izrekla. Tožilstvo jo je za Drevenška zahtevalo zaradi krutosti in naklepnosti krvavega zločina.

Drevenškov zagovornik Andrej Kac je predlogu tožilstva ugovarjal, saj je bil prepričan, da mu ni uspelo dokazati oteževalnih okoliščin, ki so ključne pri odmeri kazni. Sodišče bi moralo po njegovem kot olajševalno okoliščino upoštevati človeško stisko, v kateri je bil obtoženi zaradi izgube družine in se v njej ni znašel.

Tožilka Tea Kukovec Belšak je od senata kljub temu terjala pet let zapora za kaznivo dejanje zanemarjanja mladoletne osebe, za vsako kaznivo dejanje umora pa po 30 let in izrek enotne dosmrtne zaporne kazni. Spomnimo, štiriletni sin je bil priča okrutnemu dejanju in očeta tudi rotil, naj preneha.

V Sloveniji je vse do leta 1998 kot najvišja mogoča izrečena kazen veljala 20-letna zaporna kazen, ki je veljala še iz časa nekdanje Jugoslavije. Leta 1998 je državni zbor z novelo kazenskega zakonika uvedel 30 let zapora. Dosmrtna kazen pa je stopila v veljavo 1. novembra 2008, torej v času pravosodnega ministra Lovra Šturma. Poskus ukinitve dosmrtne zaporne kazni, za kar se je zavzemal pravosodni minister Goran Klemenčič, je propadel leta 2017. Čeprav je pred tem večkrat ponovil, da je to zanj pomembna civilizacijska rešitev, je zaradi premajhne politične podpore od nje odstopil, saj naj ne bi želel ogroziti drugih pomembnih novosti, ki jih je takrat prinašala novela kazenskega zakonika.

Dejanje je celo napovedoval

To je utemeljila z izredno zavržnostjo načina izvršenih umorov, ki jih je storil v prištevnem stanju le zato, da bi se umorjenim maščeval, ker ga je partnerica zapustila in pri tem terjala delitev premoženja. Dejanje je celo napovedoval na obletnico vselitve v hišo, kar so potrdile nekatere priče.

Tožilka je posebej poudarila, da glede na očitke pri izreku sodbe ni mogoče upoštevati nobenih olajševalnih okoliščin, tudi ne dejstva, da doslej še ni bil kaznovan.

Presenetil s priznanjem

Prejšnji teden je ob sklepnih besedah sojenja Drevenšek presenetil s priznanjem okrutnih umorov. Dotlej se je na sodišču branil z molkom. Kot je dejal, še danes ne more verjeti, da se je zgodilo, kar se je. »Ne vem, kaj se je z mano zgodilo. Ubil sem tri nedolžne ljudi ter prizadel sorodnike in prijatelje. Nikoli v življenju nisem pomislil na umor in nikoli več tudi ne bom,« je dejal na kratko, preden je nato dve uri poslušal, na kako krvoločen način je iz maščevanja in koristoljubja umoril svojo nekdanjo partnerico in njena starša.

Silvo Drevenšek je dobil dosmrtno zaporno kazen. FOTO: Aleš Andlovič

Vzkliki pred sodiščem

Že prejšnji teden se je pred sodiščem na Ptuju zbrala skupina ljudi, podpornikov in prijateljev Mihe Lešnika, ki je v tragediji ostal brez sestre in obeh staršev, odtlej pa prevzel tudi skrbništvo nad danes petletnim dečkom, ki je na lastne oči videl smrt svojih najbližjih. Za Drevenška so zahtevali dosmrtno kazen.

Sodbo so sprejeli z vzkliki olajšanja. »Dosmrtna kazen« in »morilec« je bilo slišati, ko so v sodno dvorano peljali Drevenška. Predsednik senata je po izreku sodbe izpostavil, da podporniki družine pred stavbo sodišča niso vplivali na sodbo.

Prijatelji umorjenih so za Drevenška pred sodiščem zahtevali dosmrtno kazen. FOTO: Mediaspeed.net

​