Bo sinova bolezen Petra rešila pred zaporom?

Ali bi oseba z eno od oblik avtizma, z aspergerjevim sindromom, na sodišču, ko bi pričala zoper svojega starša, razumela, kaj dejansko pomeni pravni pouk o pravni dobroti? Oziroma z drugimi besedami, da se pričanju v takem primeru lahko odpove brez kakršnih koli posledic.

Na to vprašanje je moral odgovoriti sodni izvedenec psihiatrične stroke Mladen Vrabič, in sicer v kazenski zadevi, ki na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka zoper 53-letnega Ljubljančana Petra Stanarja. Še v fazi preiskave se je njegov sin odločil, da bo pričal proti njemu in tako naj bi potrdil, da je prav on svoji nekdanji partnerici oziroma dečkovi mami preluknjal dve pnevmatiki na njenem avtu. A do tu bi bilo lahko vse lepo in prav, če omenjena priča ne bi imela aspergerjevega sindroma. In prav zato je konec julija, ko je Stanar na predobravnavnem naroku krivdo zanikal, sodnica Ana Testen podvomila o tem, ali je bil obtoženčev sin sposoben razumeti, kaj vse za seboj prinese njegova odločitev glede pričanja.



Izkazalo se je, da so bili njeni pomisleki upravičeni. Vrabič je ugotovil, da vsega tega ni bil sposoben razumeti. A ne za to, ker bi bil intelektualno podpovprečen, ampak zato, ker do takrat v življenju še ni imel izkušnje s takšno situacijo. Pa tudi prej ni opravil kakšnega socialnega treninga, kjer bi se mu razložilo, kako poteka ves postopek na sodišču in kakšne pravice oziroma dolžnosti ima kot priča. Osebe z omenjenim sindromom morajo namreč, kot je še pojasnil izvedenec, opraviti socialne treninge ter se naučiti povsem običajnih življenjskih situacij, da jih lahko kasneje, ko naletijo nanje, razumejo. Seveda pa ti treningi ne morejo zajeti vseh možnih situacij, kot na primer biti priča v kazenskem postopku.

V priporu od januarja

Sodnica je kljub nasprotovanju tožilke Zvonke Knavs in pooblaščenke oškodovanke Andreje Medved ugodila predlogu Stanarjevega zagovornika Roka Petriča, da sodišče iz spisa kot nedovoljen dokaz izloči zapisnik o zaslišanju omenjenega mladoletnika, uradni zaznamek o zbranih obvestilih in vse druge zapise, ki se nanašajo nanju. Testenova je namreč poudarila, da je pomen pravnega pouka, ki ga sodniki običajno »popolnoma zdrdramo«, težko razumljiv še za zelo izobražene osebe, kaj šele za tiste z aspergerjevim sindromom, »ki delujejo po avtomatizmu«.

»Seveda je bil fant zmožen razumeti vsako posamezno besedo, ampak da bi razumel to, kaj pomeni pravna dobrota oziroma da bi mu jasno povedali, da njegova izjava lahko bistveno vpliva na to, da gre lahko njegov oče v zapor, da je lahko obsojen zaradi njega, da je on lahko ključen dokaz in da lahko on ob tem samo molči, kot je to naredila njegova sestra v predkazenskem postopku, tega pa zagotovo po mojem mnenju ni bil zmožen razumeti,« je svojo odločitev še razložila sodnica.

Tožilstvo Stanarju očita storitev treh različnih kaznivih dejanj, poskus povzročitve splošne nevarnosti, zalezovanja in poškodovanja tuje stvari.

Pomočnik izvršitelja iz Arje vasi naj se namreč nikakor ne bi mogel sprijazniti z dejstvom, da si je njegova bivša partnerica Lidija V. našla novega moškega. Tako naj bi jo na različne načine zalezoval od 13. oktobra lani. Večkrat naj bi njenemu novemu partnerju dejal, naj se ne približuje njegovim otrokom in da je psihično bolan. Klical pa da je tudi svojega mladoletnega sina in ga spraševal, kje je njegova mama. Oškodovanko naj bi med drugim čakal pred njeno službo v Ljubljani, pod njenega citroëna C4 pa naj bi namestil sledilno napravo. Do nje naj bi bil nasilen že v preteklosti.

V začetku leta, 7. januarja, naj bi se v popoldanskem času z avtom zapeljal pred stanovanjsko hišo v Vnanjih Goricah, kjer nekdanja partnerica živi z mamo in mladoletnim sinom. Stopil je iz vozila in v roke vzel petlitrsko kanto z bencinom, se začel polivati in menda groziti, da se bo zažgal. Bivši naj bi govoril, »da si bo ta dan zapomnila«. Stanar se je pomiril šele ob prigovarjanju policistov in svojega prijatelja.

Po prepričanju tožilstva bi, če bi svoje grožnje uresničil, izbruhnil večji požar oziroma bi bili lahko ogroženi stanovalci. Poskus povzročitve splošne nevarnosti naj bi zaradi intenzivnega čustvovanja ob razpadu partnerske zveze in uživanja alkohola storil v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Poleg tega je konec januarja letos svoji bivši predrl dve pnevmatiki na njenem avtu ter ji povzročil za 219 evrov škode. Stanar je v priporu že osem mesecev.