Bo kdo odgovarjal za smrt Velenjčana (74): policija odprla nov primer

S PU Celje so sporočili, da bodo nesrečo, ki se je v sredo zgodila v Velenju in v kateri je umrl 74-letni občan, ponovno preiskali zaradi obstoja suma kaznivega dejanja.

Po prvotnih podatkih policije je voznik v bližini križišča Kidričeve in Vodnikove ceste nenadoma zapeljal v desno in trčil v kovinsko ograjo. Od kovinske ograje ga je odbilo v levo čez oba prometna pasova, kjer je zapeljal čez robnik in z vozilom obstal na živi meji, ki ločuje smerni vozišči. Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da 74-letnik ni umrl zaradi posledic prometne nesreče, pač pa je šlo za naravno smrt.

»Glede na četrtkove objave v medijih o okoliščinah, ki naj bi privedle do omenjenega dogodka, smo takoj začeli z zbiranjem obvestil in preverjanjem vseh okoliščin v smeri obstoja suma morebitnega kaznivega dejanja,« so zapisali.

Po pisanju Večera, je bil občan na poti v velenjski zdravstveni dom zaradi hudih bolečin, in ker ni bilo na voljo reševalnega vozila, se je odpeljal sam. V zdravstvenem domu je prejel protibolečinsko terapijo in se odpravil domov. Po 15 minutah je začel močno bruhati, vrnile so se tudi bolečine, zato je slabo uro kasneje še enkrat poklical v zdravstveni dom in jih prosil, naj pridejo ponj. Zdravnica naj bi mu znova dejala, da do 7. ure nima na voljo reševalnega vozila, zato se je znova sam odpravil v zdravstveni dom, a na poti umrl,« je poročal Večer.