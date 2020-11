V soboto ob 9.42 so bili pri PU Koper obveščeni, da v Luciji na parkirišču gori osebni avto višjega cenovnega razreda. Gasilci so požar pogasili, kriminalisti pa so opravili ogled kraja.



»Trenutno policisti in kriminalisti intenzivno zbirajo informacije, preiskuje se sum storitve kaznivega dejanja poškodovanje tuje stvari,« so sporočili javnosti.