Blokada primorske avtoceste: zgodila se je strašna nesreča

Danes okoli 11.30 se je na avtocesti zgodila prometna nesreča. Po prvih podatkih je tovornemu vozilu, ki ga je 62-letni državljan peljal proti Kopru, počila pnevmatika, posledično je vozilo obrnilo in trčilo v odbojno ograjo. To je tudi prebilo in na drugi strani trčilo v tovorno vozilo 35-letnega državljana Poljske. Ravno v tistem trenutku je po prehitevalnem pasu peljal voznik osebnega avtomobila, predmet iz prometne nesreče pa je priletel v njegovo vozilo in poškodoval sopotnico.

Ogled še poteka, avtocesta proti Ljubljani je zaprta za ves promet, proti Kopru pa poteka počasi, so sporočili s PU Koper.

Obvoz proti Ljubljani je za vsa vozila po vzporedni regionalni cesti. Zastoji so tudi na regionalni cesti, poroča Promet.si.