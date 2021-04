Blizu večjega nakupovalnega središča zbil 18-letnico

V soboto, 17. aprila, ob 16.44 so PU Nova Gorica obvestili o prometni nesreči blizu večjega nakupovalnega središča v Novi Gorici, kjer je voznik osebnega avtomobila zbil kolesarko.



»Ugotovljeno je bilo, da je 55-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz Grčne proti krožnemu križišču. Takrat je po kolesarski stezi iz središča mesta pripeljala 18-letna kolesarka. Ta je pravilno po kolesarski stezi prečkala vozišče, pri čemer je voznik s prednjim desnim delom avtomobila trčil v zadnje kolo njenega kolesa. Predvidoma lažje poškodovano kolesarko so na kraju oskrbeli reševalci ZD Nova Gorica,« so javnosti sporočili policisti.



Pomoč so na karju nudili tudi novogoriški poklicni gasilci.



Prometni policisti so povzročitelju zaradi kršitve zakona o pravilih cestnega prometa (neprilagojena hitrost) izdali plačilni nalog.

