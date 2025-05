Blizu Sečovelj pijan ubil motorista, zdaj se je začelo sojenje

Dušanu Vilerju, ki naj bi na preglednem delu ceste pod vplivom alkohola izsilil prednost, ko je zapeljal čez neprekinjeno črto, in povzročil smrt 42-letnega domačina Andreja Delgiusta, so v teh dneh začeli soditi na koprskem okrožnem sodišču. Obtožnico, ki 74-letnemu upokojenemu vozniku iz Parecaga očita nevarno vožnjo v cestnem prometu, je predstavila državna tožilka Marjeta Može: do usodnega trka je prišlo 26. septembra 2021 okoli druge ure popoldne na križišču v Parecagu, v bližini hišne številke 159b. Obtoženi se je iz smeri Sečovelj proti Seči s sopotnico peljal v fiatu s koprskimi regis...