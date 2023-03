Bliža se gradbena sezona, čedalje več vlomov v novogradnje

Na območju Pesnice pri Mariboru so lopovi iz objekta v gradnji ukradli različen gradbeni material, vreden 11.000 evrov. V Radvanju v Mariboru so zlikovci iz stanovanjskega bloka v gradnji ukradli električne vodnike in naredili za 10.000 evrov škode.

Na Viču so nepridipravi vlomili v skladiščne prostore podjetja, od koder so ukradli električno orodje, vredno 3000 evrov. Prav tako na Viču je barabin vlomil v poslovne prostore ter ukradel gotovino. Škode je za 2000 evrov.

V Mostah so razbojniki vlomili v gradbeni kontejner ter ukradli za nekaj tisoč evrov tehničnega blaga.

V Podpeči so barabini vlomili v trgovino in ukradli cigarete. Po prvi oceni je nastalo za nekaj tisoč evrov škode.

Z delovišča v Velikih Brusnicah so baraboni ukradli opažne elemente in naredili za 4000 evrov škode.

Iz hiše v Šiški je vlomilec odnesel 2500 evrov gotovine. Prav tako v Šiški je barabin vlomil v tri kleti in ukradel električne skiroje in nekaj orodja ter naredil za 1200 evrov škode. Iz četrte kleti je ukradel še za 200 evrov hrane.

Z delovišča v Podplatu je mrhovinar ukradel priključek delovnega stroja, vreden 3500 evrov.

V Krkavčah je grdavš iz oljčnika ukradel 3000 evrov vreden traktorski priključek – rahljalnik.

V Kamniku so rokovnjači iz skladišča podjetja ukradli za 3000 evrov različnega blaga.

Neznani ženski sta oškodovancema v Mariboru ponujali v prodajo masažne aparate, kar je izkoristil pajdaš ter iz stanovanja ukradel gotovino ter zlatnino. Škoda znaša 2500 evrov.

Iz gradbenega zabojnika ene od gospodarskih družb v Vipavi je ponoči vlomilec ukradel različno gradbeno orodje (brusilko, električno udarno kladivo, večje pnevmatsko udarno kladivo ...) in povzročil za 2000 evrov škode.

V Mrzlavi vasi je ponoči zlikovec s strehe gospodarskega objekta ukradel bakrene žlebove in lastnika oškodoval za 1500 evrov.

Na Brezovici je nepridiprav vlomil v stanovanjsko hišo, ukradel nakit in lastnike oškodoval za 1500 evrov.

V Drski v Novem mestu je ponoči pridanič skozi vrata poskušal vlomiti v poslovne prostore. To mu ni uspelo, je pa na vratih naredil za 1500 evrov škode.

Na počivališču ob gorenjski avtocesti na območju Radovljice so mrhovinarji iz rezervoarjev dveh tujih tovornjakov ukradli 900 litrov nafte.

Z delovišča v Paki pri Velenju je barabon ukradel več kovinskih palic in opažnih plošč.

V centru Ljubljane je tolovaj vlomil v klet in ukradel žensko mestno kolo, vredno 1200 evrov.

V Bevkovi ulici v Žalcu je vlomilec iz kleti stanovanjskega bloka ukradel e-skiro. Prav tako v Žalcu je vlomilec iz kombija ukradel električno orodje.

V naselju Boršt na območju Brežice je fakin skozi vrata vlomil v delavnice ter ukradel varilni stroj, električni podaljšek in

akumulator. Z vlomom in tatvino je povzročil za 800 evrov škode.

V Gorenjih Kamencah je ponoči nebodigatreba vlomil v garažo stanovanjske hiše in ukradel električno ročno orodje.

Nekaj pred 16. uro je v prodajalni na Glavnem trgu v Novem mestu tatica izkoristila odsotnost prodajalke, ki je stregla druge stranke, in s prodajnega pulta ukradla denarnico z denarjem.

V Piranu je falot vlomil v parkiran osebni avto ter ukradel nahrbtnik s telefonom, dokumenti in bančnimi karticami.

Iz skladišča podjetja v Podlogu v Savinjski dolini so barabeži ukradli 65 evro palet.

Na območju Bežigrada je nekdo vlomil v hišo ter ukradel 600 evrov vredno električno kolo.

Ponoči so fakini vlomili v dva koprska lokala. Iz prvega niso ukradli nič, saj se je sprožil alarm in so hrabro pobegnili. V drugem pa so razmetali inventar ter sunili blagajno.

Na železniški postaji v Polzeli je izginilo kolo zeleno-črne barve.

V Vojniku je mrhovinar s stopnišča stanovanjskega bloka ukradel 3 gasilne aparate.