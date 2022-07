Bizarno reševanje v slovenskih gorah: en pes poginil, drugega reševali s helikopterjem

Vedno več pohodnikov ima pomanjkljivo znanje glede rabe opreme za gibanje v gorah, opazen pa je tudi podcenjujoč odnos do gora. To po nedeljski preventivni akciji na območju Triglavskih jezer ugotavljajo pristojni in pozivajo k odgovornemu ravnanju.

V nedeljo je dežurna ekipa za helikoptersko reševanje s posadko SV posredovala štirikrat. Dva pohodnika sta se poškodovala zaradi zdrsa s poti, in sicer eden na grebenu Košute, druga pa med vzponom po planinski poti iz Lipance na Debelo peč. Zaradi nepazljivosti se je en planinec poškodoval tudi pri Kranjski koči na Ledinah.

Na območju Komarče, kjer pot poteka po strmem in prepadnem terenu, pa je ekipa z vojaškim helikopterjem pomagala pri reševanju psa. »Okoliščine kažejo, da sta drug v drugega skočila psa in oba padla s poti,« so zapisali pri policiji. En pes je na kraju samem poginil, eden pa si je poškodoval nogo. Oba so s helikopterjem prepeljali v dolino. Glede na trenutno zbrana obvestila sta bila oba psa pred nesrečo na povodcu, postopek pa še poteka.