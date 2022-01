Bizarna zgodba: pobegnil brez plačila goriva, nato so ga ustavili, ker ni imel vinjete

V sredo je v Trebnjem nekaj pred 18. uro voznik osebnega avtomobila natočil 31 litrov dizelskega goriva in brez plačila odpeljal proti Novemu mestu. Dobro uro po dogodku so vozilo in voznika prestregli na mejnem prehodu za mednarodni promet Obrežje.

»Imel je smolo, ker je po avtocesti vozil brez ustrezne vinjete, tako da so voznika najprej obravnavali cestninski nadzorniki družbe Dars, nato pa so postopek prevzeli policisti. Državljana Romunije (32) bodo kazensko ovadili,« poroča novomeška policijska uprava.