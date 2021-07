Bizarna nesreča v Ilirski Bistrici. Je sploh vedel kaj dela?

V sredo ob 11.15 se je v Ilirski Bistrici 53-letna ženska iz okolice Ilirske Bistrice usedla v osebni avtomobil in takoj opazila, da z njene desne prihaja drugi osebni avtomobil, zato se je z vozilom ustavila. Voznik drugega avtomobila, 59-letni domačin, je takrat z vozilom najprej zapeljal čez robnik, nato pa brez zaviranja trčil v njeno stoječe vozilo.



Po trčenju je skušal domači svoje vozilo premakniti, pri tem pa še dvakrat trčil v stoječe vozilo, nakar je uspel prestaviti v vzvratni pogon in med vzvratno vožnjo z zadnjim delom vozila večkrat trčil še v sosednji stanovanjski blok. Policisti so mu odredili preizkus z alkotestom, ki je pokazal 1,08 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Zoper njega bo podan obdolžilni predlog.

