Bizarna nesreča na parkirišču trgovskega centra

V četrtek nekaj minut pred 8. uro zjutraj so policisti na območju Ajdovščine obravnavali prometno nesrečo v kateri so bila udeležena tri vozila.



Z ogledom in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je voznik tovornega vozila s pripetim priklopnikom in goriškimi registrskimi oznakami vozil po regionalni cesti izven naselja Ajdovščina iz smeri semaforiziranega križišča proti krožišču na Ribniku. V neposredni bližini večjega trgovskega centra je med vožnjo zaradi okvare ležaja odpadlo z ležišča prednje desno platišče z dvojno pnevmatiko priklopnika.



Odpadlo platišče se je zakotalilo v desno na parkirišče trgovine in tam zadelo prednji del parkiranega osebnega avta znamke Peugeot. Od tam je platišče odbilo v levo in se zakotalilo čez celotno vozišče regionalne ceste na parkirišče druge večje trgovine in tudi tam zadelo drugo parkirano osebno vozilo znamke Citroen. Na obeh osebnih vozilih je nastala materialna škoda (poškodba odbijačev, odtrgana registrska tablica).



Prometni policisti so primer zaključili z uradnim zaznamkom za zavarovalnico.