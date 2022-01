Bivšo je zvlekel iz avta in zabodel (FOTO)

Prava drama se je včeraj sredi belega dne odvijala v ljubljanskem Polju, na Cesti XVI je namreč tekla kri. Tam se je moški fizično lotil ženske in jo nato še zabodel z nožem. Očividci, s katerimi smo se pogovarjali, so nam povedali, da naj bi se ženska tja pripeljala, moški pa naj bi prišel do avtomobila.

Sledi so zavarovali.

Nasilnež naj bi sprva razbil vetrobransko steklo, nato pa se lotil še nje. Vse to naj bi se dogajalo v navzočnosti tamkajšnjih stanovalcev, naposled pa naj bi ženski le priskočil na pomoč eden od mimoidočih in začel storilca miriti. Kazalo naj bi že, da se je nasilnež pomiril, a še ni bilo konec. Hči žrtve, šlo naj bi za otroka, naj bi namreč vpila, da bo poklicala policijo, moški pa je izvlekel nož in žensko zabodel. Najhujše je očitno preprečil očividec.

Po dejanju zbežal

Žrtev napada so pozneje odpeljali reševalci, prišli pa so tudi policisti in kriminalisti. Kot nam je pojasnil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik policijske uprave Ljubljana, so bili nekaj po 13. uri obveščeni o dogodku, v katerem je bila huje poškodovana 36-letna ženska.

PU Ljubljana o poskusu uboja »Glede včerajšnjega obvestila o poskusu uboja na območju Most, dopolnjujemo

z informacijo, da po sedaj znanih podatkih življenje oškodovanke ni več

ogroženo, ostaja pa na zdravljenju v UBKC Ljubljana. Policisti nadaljujejo

s kriminalistično preiskavo in zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega

dejanja poskusa uboja, osumljenec ostaja v pridržanju. O vseh ugotovitvah

bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.«

»Po do zdaj zbranih obvestilih jo je z ostrim predmetom poškodoval 36-letni osumljenec, nekdanji partner oškodovanke. Oškodovanka je po prvih podatkih z vozilom parkirala na parkirišču na območju Most. Do vozila je prišel osumljeni, ki je vpil in ji grozil ter razbil steklo vozila, nato pa oškodovanko povlekel iz vozila in jo zabodel z ostrim predmetom. Oškodovanka je bila odpeljana v UBKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju, njeno življenje pa je ogroženo,« je pojasnil Tomaževic.

Policisti so storilca prijeli.

Po dejanju je osumljenec pobegnil, kmalu po dogodku pa so ga po besedah predstavnika ljubljanskih policistov prijeli na območju Zaloga in mu odvzeli prostost. »Policisti še zbirajo obvestila in naprej izvajajo intenzivno kriminalistično preiskavo zaradi suma kaznivega dejanja poskusa uboja. Več podrobnosti vam zaradi preiskave, ki še poteka, ne moremo posredovati,« je še povedal Tomaževic.