V svetu slovenske zabavne glasbe je ime Miro Čekeliš še kako znano. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je kot bobnar v skupinah Hazard, Rendez-Vous in pa tudi Prah pomagal ustvarjati že skoraj ponarodele glasbene uspešnice. Od denimo Oh ne, cherie v okviru skupine Rendez-Vous, Marie, ne piši pesmi več (Hazard) do Sezone senc (Prah). Kariero je sicer leta 1975 začel prav v skupini Prah. Že pet let pozneje je ustanovil skupino Hazard, pred štiridesetimi leti pa še zasedbo Rendez-Vous (mimogrede, z njo je zaslovel tudi Miran Rudan). Zdaj, pri sedemdesetih letih, ko je že upokojen oziroma gl...