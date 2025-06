Bivša ministrica Aleksandra Pivec obsojena: takšna kazen jo je doletela (FOTO)

Nekdanja predsednica Demokratične stranke upokojencev Slovenije in nekdanja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je podpisala sporazum o priznanju krivde z Evropskim javnim tožilstvom. In bila danes tudi že obsojena. Dogovorila se je za enotno denarno kazen v višini 10.000 evrov, ki jo bo plačala v 20 obrokih po 500 evrov. Turistično-gostinska zbornica Slovenije (TGZS) od nje zahteva še vrnitev 37.249,39 evrov. Tožilstvo ji sicer očita, da je s kaznivimi dejanji pridobila za 26.928,17 evrov protipremoženjske koristi.

Vpletena je bila v afero, povezano s Strateškim razvojnim inovacijskim partnerstvom Turizem (Sript). Med obtoženimi goljufije na škodo EU ter zlorabe položaja in protipravne premoženjske koristi sta poleg Pivčeve še Turistično-gostinska zbornica Slovenije (TGZS) in njena nekdanja direktorica Klavdija Perger. Nekdanja ministrica je bila obsojena za pomoč Pergerjevi pri storitvi kaznivih dejanj goljufije na škodo EU, preslepitvi pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti ter zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti.

37.249,39 evrov zbornica zahteva od Pivčeve

TGZS je projekt Sript prijavila na razpis gospodarskega ministrstva, s katerim je aprila 2018 sklenila pogodbo o sofinanciranju iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Ministrstvo je čez dobro leto posumilo, da delo, ki je bilo plačano po pogodbi, ni bilo v celoti opravljeno, zato je 30. oktobra 2019 okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani zoper takratno direktorico zbornice Perger, ki je bila koordinatorka projekta, in druge fizične osebe vložilo naznanitev suma storitve kaznivih dejanj goljufije na škodo EU in ponarejanja dokumentov. Nekaj dni pozneje je upravni odbor TGZS Pergerjevo razrešil.

Škoda, ki so jo obtoženi v imenu zbornice povzročili z očitanimi kaznivimi dejanji, znaša 113.400 evrov. Ves ta denar je ministrstvo že dobilo nazaj.

Poleg nekdanje ministrice je sporazum o priznanju krivde z evropskim tožilstvom sklenila tudi obtožena pravna oseba TGZS. Dorečena kazen je pogojna denarna kazen v višini 55.000 evrov. O krivdi bi se danes morala izreči še Pergerjeva, a je bil predobravnavni narok preklican.

