Bili so naivni in ostali brez denarja: Slovenec naročil orodje, nato pa šok

Praktično ne mine teden, da policisti ne bi obravnavali takšne ali drugačne spletne goljufije. Tokrat štajerski policisti obravnavajo dva primera goljufije pri nakupih oziroma prodaji artiklov prek spleta.

Ženska z območja Ptuja je namreč objavila oglas o prodaji pohištva, neznanka se je z njo želela dogovoriti, da ga proda tako, da artikel pošlje prek kurirske službe. Posredovala ji je spletno povezavo, prek katere je vnesla občutljive bančne informacije, nakar ji je bil z bančnega računa ukraden manjši znesek denarja. Občan z območja Maribora pa je prek spletne strani naročil več kosov orodja, prejel pa povsem drug artikel, s čimer je bil oškodovan za okrog 110 evrov, je sporočila Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor.

Tudi škofjeloški policisti so v četrtek zvečer obravnavali podoben primer spletne goljufije. »Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je oškodovanka objavila oglas o prodaji tekstilnih artiklov. Za nakup se je zanimal moški, ki ji je predlagal dogovor, da bi artikle pri njej prevzela kurirska služba in ji na elektronski naslov poslal obrazec, v katerega je vnesla svoje občutljive bančne podatke in potrdila transakcijo o prejemu kupnine za prodajane artikle. V nadaljevanju je ugotovila, da je namesto prejetega denarja na bančnem računu s prevaro ostala brez nekaj sto evrov.« Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o dejanju in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s kranjske policijske uprave.