Bila je v šoku, odpeljal jo je rešilec

V torek ob 21.20 je na Ljubljanski cesti v Celju zagorelo v kletnih prostorih večstanovanjskega objekta. Gasilci PGE Celje in PGD Gaberje so zavarovali kraj dogodka, omejili in pogasili požar, iz objekta evakuirali stanovalce, prezračili prostore, odstranili goreče materiale iz kleti, opravili meritve prisotnosti nevarnih plinov in pogašene prostore pregledali s termovizijsko kamero. Reševalci NMP Celje so pregledali stanovalce in eno osebo odpeljali v oskrbo v SB Celje.



Ob 22.57 pa je zagorelo na terasi večstanovanjskega objekta na Loški cesti na Logu pri Brezovici. Pred prihodom gasilcev so požar z ročnim gasilnim aparatom lokalizirali stanovalci in mimoidoči. Gasilci PGD Log pri Brezovici, Dragomer-Lukovica, Drenov Grič-Lesno Brdo in Bevke so kraj dogodka zavarovali, požar dokončno pogasili, prezračili večstanovanjski objekt in ga pregledali s termovizijsko kamero. Iz objekta so umaknili stanovalce ter poskrbeli za stanovalko, ki je bila zaradi požara v šoku do prihoda ekipe NMP ZD Vrhnika. Dežurni električar je odklopil elektriko. Gasilci so še nudili pomoč policistom z razsvetljavo pri ogledu kraja dogodka.