Bil je v slabem stanju, usmrtili so ga

Slovenski lovci vsako leto v povprečju odstrelijo 10.000 divjih prašičev.

V petek popoldne so v bližini Postojne lovci LD Javornik naleteli na divjega prašiča v slabem stanju.Zaradi suma na bolezen so prašiča usmrtili. Obvestili so tudi UVHVVR, kjer bodo prašiča pregledali.