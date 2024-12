Bežala pred policisti, pa ne daleč

Veliko dela so imeli v torek ob 14.30 policisti z 42-letnim voznikom avta v Dekanih. Moškemu iz okolice Ljubljane so izdali plačilni nalog, ker je bil brez registrskih tablic, avto nima opravljenega tehničnega pregleda in ni zavarovan, voznik pa pri zavijanju ni uporabil utripalk. Ker se je nedostojno vedel do policistov, pa so mu za nameček izdali plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru. Vozilo so izločili iz prometa, vozniku pa prepovedali nadaljnjo vožnjo.

A je 42-letnik ponovno sedel v avto in z njim odpeljal s parkirišča na cesto. Takoj so ga spet ustavili. Izstopil je iz vozila in poskušal pobegniti, vendar so zoper njega uporabili prisilna sredstva. Avto so zasegli, sledi obdolžilni predlog.

Pijan, brez vozniškega dovoljenja

S policisti pa ni hotel sodelovati niti 30-letni voznik, ki so ga istega dne okoli 22. ure poskušali ustaviti policisti na območju Novega mesta. S pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo in nevarno vozil po levi strani vozišča. Naposled so ga ustavili na Ljubljanski cesti in ugotovili, da 30-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,63 miligrama alkohola.

Vozil je neregistriran in nezavarovan avto, ki ni tehnično brezhiben, na njem pa so bile nameščene ukradene registrske tablice. Srečal se bo s sodnikom, poleg tega so mu naložili 4440 evrov globe. 30-letnika so že 11-krat obravnavali zaradi kršitev, zdaj ga bodo tudi ovadili zaradi tatvine.