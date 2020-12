Bežal z mesninami v avtu

Kradel tobačne izdelke

Prevažal je večjo količino mesa in mesnih izdelkov, za katere ni znal pojasniti izvora.

Policisti s tukajšnje policijske uprave so se med prazniki ukvarjali tudi z roparji in vlomilci. Tako so med kontrolo prometa dan pred božičem v Dolenjem Kronovem ustavljali voznika osebnega avtomobila renault laguna, ki znakov policistov ni upošteval in je odbrzel naprej. Ko so naposled le ustavili 49-letnega voznika, se je hitro izkazalo, kaj je bil razlog za njegovo ravnanje.»Med postopkom so ugotovili, da prevaža večjo količino mesa in mesnih izdelkov, za katere ni znal pojasniti izvora. V nadaljevanju so šentjernejski policisti ugotovili, da je osumljenec pred tem na območju Stare Bučke izkoristil odsotnost stanovalcev, vlomil v hišo in odtujil dve posodi z mesom in mesnimi izdelki in napravo za predelavo mesa,« je pojasnila, tiskovna predstavnica Policijske uprave Novo mesto. Policisti so 49-letnemu osumljencu odvzeli prostost, ga pridržali, mu zasegli ukradene predmete in jih vrnili oškodovancu. Storilca bodo ovadili na pristojno tožilstvo in mu zaradi kršitev cestnoprometnih predpisov izdali plačilni nalog.Sreče ni imel niti vlomilec, ki je na božično noč obiskal zaprt in zaklenjen bencinski servis na območju PP Metlika, saj so bili možje v modrem hitro obveščeni o sprožitvi alarmne naprave. »Ugotovljeno je bilo, da je storilec ukradel večjo količino tobačnih izdelkov in tri ročne blagajne z denarjem,« je pojasnila Drenikova.Metliški policisti so takoj začeli intenzivno preiskavo in pregled širšega območja, ugotovili pa so, da je vlomilec po vlomu pobegnil z osebnim avtomobilom renault. »Vozilo so izsledili na območju Čuril in prijeli 18-letnega osumljenca iz Rosalnic. Zasegli so ukradene blagajne z denarjem in nadaljujejo preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin. Osumljencu kaznivega dejanja so odvzeli prostost in ga pridržali. Po zaključeni preiskavi ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo,« je povedala Drenikova.Slabo se je končal tudi podvig roparja na Otočcu, ki je vstopil v stanovanjsko hišo in oškodovanki ukradel torbico z denarjem. Sorodnik žrtve je storilca namreč opazil, ga prijel in zadržal do prihoda policistov. »Policisti so 51-letnemu moškemu, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, odvzeli prostost in ga pridržali. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo,« je povedala Drenikova.