Bežal pred policisti, jim kazal iztegnjen sredinec, ustavil in znova speljal

Mariborski policisti poročajo, da so v Moškanjcih neposredno zaznali kršitev cestnoprometnih predpisov voznika osebnega avtomobila.

Moškega (51) so policisti ustavili zunaj naselja Zamušani. V poročilu za javnost so zapisali, da so zaradi zaznanih znakov nezanesljive vožnje in nenavadnega vedenja vozniku odredili postopek za prepoznavo znakov in simptomov, ki so posledica prepovedanih drog, psihoaktivnih snovi ali psihoaktivnih zdravil (v sklopu katerega se opravi tudi preizkus alkoholiziranosti), kar pa je voznik odločno odklonil in niti ni želel izstopiti iz svojega vozila. Zaradi tega so mu odredili strokovni pregled v zdravstveni ustanovi, vendar je odklonil tudi tega.

Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in ga podučili o posledicah, če bi vožnjo nadaljeval. Voznik se na ti no oziral ampak je naglo speljal in odpeljal v smeri Ormoža.

Policista sta zapeljala za njim in ga na predpisan način večkrat ustavljala. S svojim vijuganjem po vozišču je policistoma preprečeval, da bi ga prehitela, skozi levo, voznikovo okno pa jima je večkrat pokazal iztegnjen sredinec. Med vožnjo je nekajkrat ustavil, ko pa sta se policista približala vozilu, je ponovno speljal. Vožnjo je nadaljeval do Mihovcev, kjer je zagledal drugo patruljo, zato je zavil na lokalno cesto v smeri Senešcev. Policisti so ga v Sodincih in nato še v Savcih poskušali ustaviti tako, da so uporabili bodičasti trak za prisilno ustavljanje motornih vozil Stinger, vendar je voznik kljub izpraznjenim trem pnevmatikam na vozilu vožnjo trmasto nadaljeval. V Lešnici so mu postavili blokado s službenimi vozili, zaradi česar je voznik vendarle ustavil. Ker je imel v vozilu v rokah manjši nož, so uporabili prisilna sredstva, tudi plinski razpršilnik, in ga prijeli.

V nadaljevanju so mu nudili prvo pomoč z izpiranjem oči in oskrbo rane na nogi, ki je nastala, ko je brcal proti policistom. Kasneje so mu zdravniško pomoč nudili še v SB Ptuj.

Nadaljnjo vožnjo so mu preprečili tako, da so mu zasegli vozilo in registrski tablici. Za storjene prekrške so mu izdali plačilni nalog in obvestili pristojno sodišče.