Bežal pred policijo in skoraj povozil pešca

V eksploziji umrl mlajši moški, na kraju nesreče našli več plinskih jeklenk

Danes ob 3.04 so bili policisti obveščeni o eksploziji v zapuščenem objektu v Novi Gorici, kjer je tudi zagorelo. Umrl je moški, čigar identiteta še ni ugotovljena. Poleg novogoriških policistov in kriminalistov so posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in prostovoljni gasilci PGD Nova Gorica in iz objekta odstranili več plinskih jeklenk ter novogoriški reševalci. O