Bežal od Unca do Kopra in se zaletel

Prava drama se je minuli petek odvijala na avtocesti, potem ko so policisti ob 17.30 na izvozu za Unec ustavili

renaulta clio in pod sopotnikovim sedežem opazili prozorno PVC-vrečko, v kateri so bili zeleni rastlinski delci oziroma vršički, domnevno konoplja. Policista sta mu vrečko zasegla, 22-letni voznik iz Kopra pa je nenadoma sedel v avto in zbežal z odprtimi sopotnikovimi vrati in vrati prtljažnika na izvoz z avtoceste Unec, in sicer v nasprotno smer vožnje. Zapeljal je na avtocesto, po približno 50 metrih vožnje v napačno smer polkrožno obrnil čez vozni in prehitevalni pas avtoceste, nato pa nadaljeval proti Kopru. Policisti so ga sledili in ustavljali vse do Kopra.



Na bencinskem servisu v Kopru je z nezmanjšano hitrostjo zapeljal proti

makadamskemu parkirišču, tam ga je pri vožnji prek robnika zaradi velike hitrosti vrglo v zrak. Nadaljeval je prek nadvoza pešpoti in kolesarske steze prek reke Badaševice proti Tomšičevi ulici. Med vožnjo čez nadvoz je ogrožal pešce in policiste, na koncu pa se je zaletel v kovinski stebriček. Po trku je izstopil iz vozila in začel bežati peš proti Veluščkovi ulici in za blok do garaž, kjer sta ga dohitela policista, ga obvladala in vklenila. Seveda si je nabral kup prekrškov, tudi ker je odklonil strokovni pregled na mamila, ovadili ga bodo zaradi nevarne vožnje.

