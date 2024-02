30 let zapora – to je kazen, na katero je bil včeraj na novomeškem sodišču obsojen Mirko Pilinger - Miki, ker je ubil Sabostjana (Bestjana) Kovačiča in poskušal ubiti Demirja Brezarja. Dejan Novak, ki je Mikiju pomagal pri tem, pa bo moral za zapahi preždeti 19 let. Seveda, če bo sodba na višjem sodišču obveljala, saj je jasno, da se bosta njuna zagovornika Adam Molan in Igor Grošelj pritožila, oba sta namreč poskušala v zaključni besedi senat prepričati, da sta njuna klienta nedolžna in ju je treba oprostiti očitkov. Senat je skoraj v celoti sledil predlogu tožilke Barbare Prevolšek Rajič. ...