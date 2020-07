Besnenje na cesti po slovensko: moški (79) napadel voznico (41)

V ponedeljek ob 12.30 je policijo poklicala ženska in prijavila, da jo je v Luciji napadel moški.



Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 41-letna ženska vozila z osebnim avtomobilom po cesti Valeta–Lucija, kjer jo je prehiteval moški voznik in ji hupal. Ženska je zapeljala za njim v Lucijo in mu želela povedati, da je vozil preblizu njenega vozila, moški pa je začel kričati na njo in s pestjo nakazal, da jo bo udaril. Zatem je stopil proti njej in jo z roko prijel za lase ter odrinil, tako da je padla.



Dogajanje je opazil 29-letni mimoidoči, ki je pristopil in moškemu rekel, naj preneha. Moški je nato odšel v hišo, kjer so ga policisti tudi izsledili.



Proti 79-letniku bodo po zaključenih postopkih ustrezno ukrepali, poroča koprska policijska uprava.