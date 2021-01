Besede vlade, zaradi katerih so nekateri skočili v zrak

Četrti dan novega leta je vlada na spletnih omrežjih za december objavila: »Prvi mesec brez smrtnih žrtev v prometu v zgodovini Slovenije.« Ob tem se je zahvalila vsem za odgovorno udeležbo na cestah. A bralci ste nas opozorili na novico, ki jo je 24. decembra lani objavila STA, in ki naj bi dokazovala, da vladni zapis ni resničen. Glasi se takole (nelektorirano):



»Na cesti Šentjanž-Mozirje v kraju Nizka se je okoli 11. ure zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Policisti so na kraju dogodka ugotovili, da je bil v prometni nesreči udeležen voznik osebnega vozila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti v levem ovinku zapeljal izven vozišča in trčil v drevo. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče.



Ogled kraja tragičnega dogodka še poteka, več podrobnosti o prometni nesreči pa bodo celjski policisti posredovali v petek, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.«



Je vlada to nesrečo spregledala? Iz PU Celje so nam sporočili: »V omenjenem primeru je šlo za prometni dogodek in ne prometno nesrečo.«