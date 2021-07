Beračema zasegli denar

Policisti so pri trgovskem centru na Planini v Kranju v četrtek zaradi beračenja obravnavali dva državljana Romunije. Zalotili so ju, onadva pa sta z vozilom tudi z vožnjo skozi rdečo luč na semaforju poskušala zbežati proti Škofji Loki.



Vozilo so policisti ustavili. Proti vozniku poteka prekrškovni postopek tudi zaradi več kršitev prometnih pravil. Denar, ki je bil dobljen z beračenjem, so policisti zasegli.

