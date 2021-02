Bencinski servis zaprt, policisti blokirali vhod (FOTO)

Sinoči se je na bencinskem servisu na Celovški cesti v Ljubljani zgodil incident. Policisti so bili o tem, da se pretepa več oseb, obveščeni ob 19. uri.



Po do zdaj zbranih obvestilih sta se skupini – v eni je bilo pet oseb, v drugi štiri – sprli, nato pa je prišlo do pretepa, poroča PU Ljubljana. Med pretepom so uporabljali nevarne predmete, ki so jih našli na kraju.



Dve osebi sta bili lažje telesno poškodovani in prepeljani v UKC Ljubljana.



Vročekrvneži so se znesli tudi nad stavbo bencinskega servisa in izdelki, ki jih tam prodajajo, prav tako pa je škoda nastala na osebnem vozilu v lasti enega od pretepačev. Po besedah naše bralke Neje zaradi dogodka stranke v servis niso mogle vstopiti in so ostale pred vrati.



Policisti o dogodku še zbirajo obvestila zaradi suma kaznivih dejanj nasilništva in poškodovanja tuje stvari. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

