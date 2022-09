Bel prah povzročil paniko v Tolminu: ljudi poslali v karanteno

V sredo so bili policisti iz Nove Gorice obveščeni o sumljivi poštni pošiljki v enem od naselij v občini Tolmin. Ugotovljeno je bilo, da se je domačinom pri odpiranju pošte iz kuverte usul bel prah. Po prijavi so posredovali policisti PP Tolmin, gasilci PGD Tolmin, PGD Kobarid in poklicni gasilci iz Nove Gorice in izvedli ukrepe, ki so predvidene ob takšnih prijavah. Pridružili so se jim tudi bombni tehniki specialne enote.

Več oseb, ki so bile v stiku s pošiljko, je bilo do objave rezultatov v karanteni. Snov so odpeljali na inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo veterinarske fakultete v Ljubljani, kjer so naredili preliminarni test, ki je pokazal, da ne gre za nevarno snov. Policisti iz Tolmina in novogoriški kriminalisti nadaljujejo preiskavo.