Beg pred policijo se je končal s smrtjo (FOTO)

V hudi nesreči je ena oseba umrla. FOTO: Sandi Kelc

Policisti Policijske postaje Gorišnica so danes okrog 13.30 med opravljanjem nalog varovanja državne meje v okolici Velikega Okiča skušali ustaviti voznika osebnega avtomobila italijanskih registrskih označb, ki je pred tem na nedovoljen način prestopil državno mejo. A voznik na znake policista ni ustavil in je z vožnjo nadaljeval: »V ovinku je nato zapeljal iz vozišča, zapeljal po pobočju navzdol in trčil, pri čemer se je več oseb v vozilu poškodovalo. Po doslej zbranih informacijah je bilo v vozilu devet državljanov Pakistana. Pet jih je bilo odpeljanih v bolnišnico, eden izmed njih pa je v bolnišnici izgubil življenje. Voznik in sopotnik sta s kraja nesreče zbežala, enega izmed njiju so policisti že prijeli in mu odvzeli prostost.«O dogodku sta bila obveščena preiskovalni sodnik in dežurna državna tožilka. Aktivnosti policistov na kraju še potekajo, zato vam več informacij o dogodku trenutno ne moremo posredovati, so še zapisali v poročilu Policijske uprave Maribor.