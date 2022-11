V noči na kulturni praznik pred tremi leti se je v enem od stanovanj v Postojni zgodil zločin. Tudi tokrat naj bi šlo za posledico družinskega nasilja, le da na strani storilca, kot običajno, ni bil moški, temveč ženska. Vse do tistega usodnega dne sta bila takrat 36-letna Postojnčanka Barbara Filipčič in 57-letni Ilija Zvijerac že šest let v zvezi. Ta pa naj ne bi bila preveč romantična, saj naj bi jo zaznamovali številni prepiri. Ti so bili menda že stalnica v njunem odnosu. Barbara si je, kot smo poročali nekaj dni po dogodku, zadnjih 16 let kruh služila kot natakarica v bližnjem gostinske...