Baraka zgorela, sedežna v ognju

Včeraj večer so gasilci imeli precej dela. Ob 23.21 je v Karantanski ulici v Domžalah pred večstanovanjskim poslopjem gorela vrtna sedežna garnitura, ogenj pa je zajel tudi pergolo. Še pred prihodom gasilcev so požar stanovalci pogasili sami. Gasilci PGD Domžale mesto in CZR Domžale so kraj dogodka preventivno pregledali.



V Ljubljani je gorelo ob železniški progi na Ulici Pavle Jeromnove. Ena baraka je zgorela v celoti, druga pa delno. Požar so pogasili gasilci GB Ljubljana.



Ob 22.40 je na Tovarniški poti v Pivki zagorelo pozabljeno olje na štedilniku v stanovanjski hiši. Še pred prihodom gasilcev PGD Pivka je lastnik stavbe požar pogasil. Gasilci so prostore pregledali s toplotno kamero in iznesli pogorele stvari. Nastalo je nekaj materialne škode.



V naselju Spodnja Ložnica, občina Slovenska Bistrica, je gorelo pod nastreškom priročnega skladišča, kjer so hranili zabojnike za papir in embalažo praznih steklenic. Gasilci PGD Zgornja Bistrica in Slovenska Bistrica so ogenj pogasili. V požaru je bilo priročno skladišče uničeno, delno pa poškodovana fasada bližnjega objekta.



Ob 22.16 je v Oseku, občina Sveta Trojica, zagorela cipresa v neposredni bližini hiše. Domačini so požar sami pogasili pred prihodom gasilcev. Gasilci PGD Sveta Trojica so požarišče pregledali s toplotno kamero in ga dokončno pogasili, poroča uprava za zaščito in reševanje.