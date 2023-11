Barabini ukradli gorivo Bolgaru in Hrvatu

V ponedeljek ob 4.04 so policiste PU Nova Gorica obvestili o tatvini goriva iz rezervoarja tujega tovornega vozila na počivališču Mlake ob hitri cesti H4. Po sedanjih ugotovitvah se je državljan Bolgarije, na omenjeno počivališče pripeljal v soboto v večernih urah, in ko je v ponedeljek zgodaj zjutraj nameraval nadaljevati vožnjo, je opazil, da je bilo iz rezervoarja ukradeno približno 900 litrov dizelskega goriva. S tem nezakonitim početjem je bilo gospodarska družba iz Bolgarije oškodovana za približno 1.300 evrov. Prav tako so bili v ponedeljek zjutraj policisti obveščeni, da je neznanec iz rezervoarja tovornega vozila hrvaških registrskih številk ukradel okoli 500 litrov dizelskega goriva in tako oškodoval eno od gospodarskih družb na Hrvaškem.