Ura je bila pet popoldne, ko so se vse vabljene stranke zbrale v eni od večjih dvoran na ljubljanskem okrožnem sodišču. Razlog za tako pozno srečanje je bila časovna razlika med Slovenijo in ameriško zvezno državo Kalifornija oziroma okolice Los Angelesa, kjer trenutno biva Urška Jurkovič. In od koder se je tistega dne tudi javila sodišču. Gre za nekdanjo direktorico podjetja Emporio Medical, ki je v zadnjih letih neslavno zaslovelo zaradi nečednih poslov pri dobavi medicinske opreme slovenskim bolnišnicam (več zdravnikov je bilo zaradi prejema podkupnin že obsojenih). Jurkovičeve in njene ma...