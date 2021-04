Banke ropali Sicilijanci

Na bančni avtomat sta namestila obvestilo. FOTO: Pu Nova Gorica

Zakrinkana in oborožena

3 člani kriminalne združbe so ropali.

Našli še tretjega

Z najetim jeepom sta si ogledovala poslovalnice v Tolminu in Kanalu.

Novogoriški in koprski kriminalisti so v sodelovanju z italijanskimi kolegi iz mobilnih enot iz kvesture v Gorici in iz Trsta uspešno končali več mesecev trajajočo preiskavo ropov bančnih poslovalnic na Dobrovem in v Dutovljah, ki so ju zagrešili italijanski državljani z območja sicilijanske pokrajine Catania.Tik pred peto popoldne 31. avgusta lani sta v banko v naselju Dobrovo, v kateri sta bili dve uslužbenki, vstopila moška zakritih obrazov in z nožem zagrozila v italijanščini ter zahtevala gotovino. Odnesla sta približno 35.000 evrov, nato pa se odpeljala z osebnim avtomobilom fiat, ki je bil v noči na 26. avgust 2020 ukraden v italijanskem Červinjanu.Novogoriški kriminalisti so v sodelovanju z italijanskimi kriminalisti ugotovili, da so sodelovale najmanj štiri osebe, ki so si z avtomobili, najetimi v Italiji, več dni ogledovale poslovalnico in se tako pripravile na rop. Prav tako je bilo ugotovljeno, da sta storilca na bančni avtomat pred vhodom v poslovalnico v naselju Dobrovo pred ropom namestila pisno obvestilo »V okvari«, ki so ga sneli s pokvarjenih tekočih stopnic večjega nakupovalnega centra na Goriškem.»Kriminalisti mobilne enote iz Gorice (Republika Italija) so kot možna storilca identificirali moška, takrat stara 43 in 27 let, doma iz italijanske pokrajine Catania,« pojasnjujejo na PU Nova Gorica.Prvega oktobra lani okoli pol druge ure popoldne sta moška zakritih obrazov vstopila v bančno poslovalnico v Dutovljah. Uslužbenki sta zagrozila s predmetom, podobnim pištoli, in od nje v italijanščini zahtevala denar, nakar sta jo zvlekla izza blagajniškega pulta in odnesla nekaj več kot 7000 evrov. Koprski policisti in kriminalisti so ugotovili, da sta uporabljala manjšega starejšega fiata bele barve s tržaškimi registrskimi oznakami, s katerim sta se nato odpeljala proti nekdanjemu mejnemu prehodu Repentabor. Vozilo, ki je bilo nekaj dni prej ukradeno na območju naselja Križ v bližini Trsta, so naslednji dan našli zapuščeno v bližini pokopališča v Dutovljah.Koprski kriminalisti so se povezali s kriminalisti iz tržaške kvesture in z ogledom posnetkov videonadzornih kamer na območju Italije ugotovili, da so poleg ukradenega fiata uporabljali še terensko vozilo jeep renegade. Tega je v Italiji pred ropom v Dutovljah najel 27-letni Italijan z območja Catanie, za katerega so posumili, da je najbrž eden od vpletenih v avgustovski rop na Dobrovem. Jeepa je uporabljal tudi 43-letni Italijan z območja Catanie, drugi osumljenec ropa na Dobrovem.Potem ko so tržaški kriminalisti PU Koper 5. oktobra lani obvestili, da je najeti jeep renegade na območju Slovenije, so ga novogoriški kriminalisti istega dne našli v naselju Kanal, v njem pa osumljena Italijana (stara 27 in 44 let), ki sta imela najet apartma na območju Gradeža. »Oba sta že izvajala pripravljalna dejanja za izvršitev novega kaznivega dejanja ropa,« saj sta si z najetim jeepom ogledovala bančne poslovalnice v Tolminu in Kanalu. Istega dne so ju v Solkanu prijeli in jima odredili policijsko pridržanje, preiskovalna sodnica novogoriškega okrožnega sodišča pa jima je po zaslišanju odredila pripor.Italijanski varnostni organi so v nadaljevanju izvedli več hišnih preiskav, zasegov telefonov, pridobili veliko videoposnetkov ter primerjalni material osumljencev za forenzične preiskave; tega so poslali Nacionalnemu forenzičnemu laboratoriju v Ljubljano, kjer so še dodatno podkrepili utemeljene sume sodelovanja pri ropih.»Z nadaljnjim sodelovanjem z varnostnimi organi Italije je bil identificiran še tretji osumljenec ropa banke v Dutovljah, 42-letni državljan Italije z območja Catanie,« ki ga sumijo sodelovanja tudi pri ropu na Dobrovem. Zanj so italijanski kriminalisti ugotovili, da se je dan po prijetju drugih dveh vrnil na jug Italije. »Vsi trije so bili na območju Italije že obravnavani zaradi podobnih kaznivih dejanj, zato lahko sklepamo, da gre za združbo, specializirano za izvrševanje bančnih ropov,« še dodajajo na policiji.