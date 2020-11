Bančnik bo štiri leta za rešetkami

Podjetji v stečaj

Nekdanji vodja gorenjske podružnice NLBse bo za štiri leta preselil na zaporniško žimnico na Dobu. Višje sodišče je namreč potrdilo zaporno kazen, ki so mu jo septembra 2017 izrekli na ljubljanskem okrožnem sodišču, ker je leta 2008 zlorabil položaj in zavedel vodilne v banki v odobritev dveh posojil v vrednosti 2,75 milijona evrov, za kateri naj bi vedel, da ne bosta vrnjeni.Po ugotovitvah sodišča je kljub opozorilom podrejenih o nenavadno visokih cenitvah nepremičnin (šlo je za dva tisoč kvadratnih metrov zemljišča v Avstriji v lasti družbe Make up Workshop), ki so bile narejene za zavarovanje posojila, vztrajal pri njuni odobritvi in o tem prepričal nadrejene.NLB je tako sredi 2008. dodelila za 2,75 milijona evrov slabo zavarovanih posojil podjetjema Make up Workshop in Elektrotehna Elza za financiranje nepremičninskega projekta v okolici Beljaka, ki ju ni nikoli dobila nazaj. Vrednost nepremičnin, danih v zavarovanje, je bila namreč prenapihnjena in Šuštar naj bi vedel, da posojili ne bosta vrnjeni. Podjetji, ki sta najeli posojili, sta šli v stečaj, stečajni upravitelj pa je za zapuščeno nepremičnino v Avstriji iztržil vsega 60.000 evrov.Po razkritju primera je banka Šuštarja ovadila policiji, marca 2013 pa so mu pokazali vrata, vendar mu je uspelo odpoved izpodbiti na delovnem sodišču; to je namreč v postopku ugotovilo proceduralne napake.V kazenskem postopku pa se ni izteklo po Šuštarjevih željah, saj mu je okrožno sodišče za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic ter zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti izreklo enotno zaporno kazen štirih let ter mu naložilo plačilo stroškov postopka in sodne takse. Višje sodišče, kamor se je pritožila obramba, je po dveh letih in pol pritožbo zavrnilo in v celoti pritrdilo sodnikom na prvi stopnji.Izkazalo se je, da je Šuštar julija 2008 uslužbenki, ki je obravnavala prošnje fizičnih oseb za posojilo, povedal, da bo v poslovalnico prišel nekdo, ki bo podal vlogo za pridobitev 1,1, milijona evrov premostitvenega hipotekarnega kredita za nakup nepremičnine v Avstriji. Delavka je pripravila predlog za kreditni odbor banke in pri tem opozorila, da posojila ne bi smeli odobriti. Po naročilu Šuštarja pa naj bi morala na predlog pripisati, da se tveganje ocenjuje za sprejemljivo.Ko sta s sodelavko Šuštarju in njegovi namestnici poslali elektronsko sporočilo, sta v njem izrazili dvom o verodostojnosti cenitvenega poročila iz Avstrije in višini cenitve ter s tem tudi o upravičenosti odobritve posojila. Šuštarja naj bi tudi opozorili, da ne bosta podpisali posojilne pogodbe, tudi če jo bo kreditni odbor (ki odloča o večjih posojilih) odobril. Vendar je Šuštar vztrajal in prepričal tudi svoje nadrejene v Ljubljani. Enako naj bi izposloval odobritev drugega posojila, kjer naj bi pripravljavec predloga za odobritev posojila po naročilu Šuštarja zapisal, da je tveganje za banko nizko.