Balonarska nesreča v Ljubljani, štiri odpeljali, tudi Slovenca (FOTO)

V današnji balonarski nesreči na Ljubljanskem barju so se po zadnjih podatkih poškodovale štiri osebe, od tega trije državljani Belgije in državljan Slovenije. Poškodovance so odpeljali v ljubljanski univerzitetni klinični center, njihovo življenje pa ni ogroženo, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.

Do nesreče je prišlo pri pristajanju balona, ki je v družbi še enega balona priletel iz smeri Avstrije. V balonu je bilo šest oseb, ob petih državljanih Belgije še državljan Slovenije. Drugi balon, v katerem so bile tri osebe, je varno pristal.

Policija je zavarovala kraj nesreče, izključila pa je tudi možnost požara ali eksplozije. Vzrok za nesrečo še ni znan, policisti namreč še vedno opravljajo ogled kraja nesreče.

Leta 2012 je prišlo do tragedije

Do hujše balonarske nesreče je v Sloveniji sicer prišlo leta 2012, prav tako na Barju, ob tem je balon tudi zagorel. V nesreči so umrli štirje ljudje, osem poškodovanih je bilo v kritičnem stanju. Balon je takrat vzletel kljub nestanovitnemu vremenu in napovedi neviht.