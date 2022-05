Balkanski bojevnik je udaril v Slovenijo! Kriminalisti so po večmesečni akciji zaradi trgovine z mamili aretirali več kot ducat Slovencev. Osumljenci so menda del mednarodne združbe trgovcev z drogami, ki jo vodi srbski narkomafijski šef Darko Šarić. S temi besedami so kronisti maja 2010 poročali o tem, da so se v lisice ujeli člani slovenskega kraka ene največjih mamilarskih tolp na obli, ki naj bi jo na Slovenskem vodil tedaj 39-letni ljubljanski gostinec Dragan Tošić. Vpletenim v zadevo Balkanski bojevnik so očitali, da naj bi na veliko trgovali s kokainom, organizirali prevoze te droge iz...