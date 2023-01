Balkanski bojevnik: obramba želi drugo sodišče

Zagovorniki obtoženih v zadevi Balkanski bojevnik, ki naj bi bili vpleteni v trgovino s kokainom in organizacijo prevozov droge iz Južne Amerike v Evropo, so na včerajšnji obravnavi zahtevali prenos krajevne pristojnosti sodišča. Kot je pojasnil Janez Koščak, zagovornik prvoobtoženega Dragana Tošića, se obrambi poraja utemeljen dvom o nepristranskosti ljubljanskega okrožnega sodišča.

Predsednik sodišča Marjan Pogačnik je v sredo že zavrnil predlog za izločitev predsednice senata Marjete Dvornik in članov senata. Obramba je to zahtevala, ker da so se člani senata že seznanili z vsebino izločenih dokazov, ta pa je takšna, da bi lahko vplivala na njihovo končno odločitev.

Primer Balkanski bojevnik mora biti – da bi se izognil zastaranju – pravnomočno zaključen do 28. novembra, kar je tudi glede na manevre obrambe bolj malo verjetno.

Pogačnik je zahtevo zavrnil, med drugim, ker nobeden od dokazov, ki so predmet izločitve, pred senatom še ni bil izveden. Hkrati je zapisal, da bi vsak naslednji sodnik oziroma senat prek vsebin neizločenih listin nujno ugotovil, kaj je vsebina izločenih dokazov.

To je sicer na prejšnji obravnavi izpostavilo že tožilstvo, saj je »celoten spis prežet z vsebino teh dokazov«, je dejala državna tožilka Blanka Žgajnar. Na takšen način pa bi se sodni sistem znašel v situaciji, da zadeve ne bi mogel obravnavati noben sodnik, je zapisal Pogačnik.

»Ta sklep je zgolj potrditev tega, da v tem postopku zakon in ustava nista tako pomembna, kot je pomembna učinkovitost okrožnega sodišča v Ljubljani,« je po koncu obravnave dejal Koščak.

O novem predlogu obrambe mora znova odločiti Pogačnik.