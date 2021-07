Bal se je za svoje življenje, osumljenec prijet

Policija je slaba dva tedna po ropu pred preiskovalnega sodnika privedla 20-letnega osumljenca.



Policija je bila 12. julija zvečer obveščena o ropu na Titovi cesti v Senovem, kjer je zamaskiran in oborožen neznanec pristopil do oškodovanca, ki je bil na poti domov. Od njega je zahteval, da mu izroči denar in grožnje podkrepil s pištolo. Oškodovanec se je zbal za svoje življenje, zato mu je izročil gotovino, ropar pa je po dejanju peš pobegnil.



Policisti iz Krškega in kriminalisti PU Novo mesto so takoj pričeli s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev roparja. Na podlagi zbranih obvestil in ugotovitev so pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 20-letnega osumljenca z območja Senovega. Med hišno preiskavo so našli in zasegli imitacijo pištole, s katero je izvedel rop. Osumljencu so odvzeli prostost in ga s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja ropa v četrtek privedli k preiskovalnemu sodniku. Preiskovalni sodnik je po zaslišanju zanj odredil pripor.



K uspešni preiskavi so pomembno pripomogle tudi informacije občanov, za katere je policija zaprosila preko medijev.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: