Bakrena tolpa kradla žlebove

Novogoriški možje postave so uspešno razkrili več tatvin bakrenih žlebov, ki so se zgodile med februarjem in aprilom.

V preteklih mesecih so večkrat poročali, da so neznanci z objektov v Novi Gorici odnesli kovinske žlebove in s tem povzročili znatno materialno škodo. Patrulja Policijske postaje Nova Gorica je tako 10. aprila ponoči zalotila 39-letnega osumljenca z Goriškega, ko je s strehe večjega objekta javnega zavoda v središču mesta odstranjeval žleb.

»Med nadaljnjo policijsko preiskavo so bili identificirani štirje dodatni osumljenci, stari med 23 in 36 leti, prav tako z Goriškega, ki so kazniva dejanja izvrševali v različnih združbah. Zoper vse osumljence, ki jih je policija v preteklosti že obravnavala za različna kazniva dejanja, bo Policijska postaja Nova Gorica podala več kazenskih ovadb na pristojno tožilstvo,« poročajo z novogoriške policijske uprave.

Ob tem z namenom preprečevanja tega in podobnih kaznivih dejanj pozivajo občane, naj upoštevajo osnovne zaščitne ukrepe, prav tako svetujejo, da prebivalci budno spremljajo morebitno sumljivo vedenje oseb ali vozil v vaseh in okolici svojih domov ali v stanovanjskih soseskah ter o tem takoj obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo številko 113.