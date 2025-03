Bajdetov morilec pobegnil iz delovišča novega zapora

Iz zapora je pobegnil 38-letni Asmir Sulejmanović. Slovenska javnost ga je dodobra spoznala sredi leta 2016, ko je ubil nekdanjega policista Branka Bajdeta pred njegovim domom na Ključevici.

Ste ga videli?

S policije so sporočili, da zaradi razpisane tiralice iščejo 38-letnega Asmirja Sulejmanovića in ob tem podali naslednji opis: "skani je visok 190 cm, suhe postave, oblečen naj bi bil v črna oblačila in pokrit s črno kapo s šiltom."

Policija, so dodali, intenzivno izvaja vse ukrepe za izsleditev pobegle osebe. Če ga opazite, o tem takoj obvestite policijo na telefonsko številko 113.

"Vse, ki imajo o njem kakršne koli informacije, ki bi nam lahko pomagale pri njegovi izsleditvi, prosimo, naj pokličejo na interventno številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200."